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В Харькове спасли кота, который две недели просидел в разрушенном доме

В Харькове спасли кота, который две недели просидел в разрушенном доме

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Харькове работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли кота, который две недели просидел в разрушенном доме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Детали

Как отметили вчера, 9 апреля, спасатели выезжали на разборку завалов в жилую пятиэтажку в Индустриальном районе Харькова. Две недели назад враг нанес ракетный обстрел по жилому массиву. Спасатели, разбирая завалы в квартире на четвертом этаже, за диваном заметили кота.

Цитата 

"Пушистик был испуган и полностью грязный. К тому же кот две недели просидел в закрытом разрушенном доме. Спасатели достали перепуганного зверька из-под завала и передали одной из жительниц дома. Сейчас кот в безопасности, накормлен и ждет своих хозяев", — говорится в сообщении.

Напомним 

Известного харьковского кота Степана номинировали на престижную международную премию блогеров и лидеров мнений World Influencers and Bloggers Awards 2022.

Источник: УНН
Теги: Харьков и Харьковская область
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