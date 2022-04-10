В Харькове спасли кота, который две недели просидел в разрушенном доме

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Харькове работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли кота, который две недели просидел в разрушенном доме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Детали

Как отметили вчера, 9 апреля, спасатели выезжали на разборку завалов в жилую пятиэтажку в Индустриальном районе Харькова. Две недели назад враг нанес ракетный обстрел по жилому массиву. Спасатели, разбирая завалы в квартире на четвертом этаже, за диваном заметили кота.

Цитата

"Пушистик был испуган и полностью грязный. К тому же кот две недели просидел в закрытом разрушенном доме. Спасатели достали перепуганного зверька из-под завала и передали одной из жительниц дома. Сейчас кот в безопасности, накормлен и ждет своих хозяев", — говорится в сообщении.

Напомним

Известного харьковского кота Степана номинировали на престижную международную премию блогеров и лидеров мнений World Influencers and Bloggers Awards 2022.