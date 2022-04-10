Новости: Криминал и ЧП
10 апреля 2022, 11:28 • Виктория Данильченко • 12990
В Луганской области оккупанты обстреляли патрульных, которые развозили гумпомощь
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Лисичанске Луганской области российские оккупанты обстреляли патрульных, которые развозили местным жителям гуманитарную помощь. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, информирует УНН.
Цитата
"Патрульные Луганщины во время доставки продуктов и эвакуации населения из укрытий попали под обстрел. Это произошло вчера в Лисичанске в районе Стеклозавода", — написал Гайдай.
Детали
По словам главы ОВА, обстрелы рашистов не остановили патрульных. Жители отдаленных районов Лисичанска, а также поселка Павлоград под Северодонецком, получили продукты питания.
Напомним
Утром 10 апреля российские оккупанты обстреляли школу и две многоэтажки в Северодонецке.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram