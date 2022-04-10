Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,92 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8010

Во Франции начался первый тур президентских выборов

Во Франции начался первый тур президентских выборов

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сегодня во Франции начался первый тур президентских выборов. Главное противостояние, как сообщает Reuters, состоится между действующим президентом Эмануэлем Макроном и ультраправой кандидатом Марин Ле Пен, пишет УНН.

Детали

Голосование началось в 8 утра по местному времени и закончится в 18:00, когда будут опубликованы первые данные экзит-поллов.

По результатам опроса общественного мнения, Макрон, благодаря активной дипломатии в отношении Украины, сильному восстановлению экономики и слабости раздробленной оппозиции, должен был бы получить “легкую победу”. Тем не менее, позднее начало предвыборной кампании и план повышения пенсионного возраста подорвали рейтинги президента вместе с резким ростом инфляции.

Тем временем антииммиграционная, евроскептическая ультраправая Ле Пен уверенно проводила предвыборную агитацию, акцентируя внимание на вопросах стоимости жизни.

При условии, если Макрон и Ле Пен пройдут вместе во второй тур, действующий президент столкнется с проблемой: опросы показали, что левые избиратели не будут голосовать за Макрона во втором туре лишь для того, чтобы не допустить к власти ультраправую кандидатку. Поэтому Макрону нужно будет убедить их проголосовать за себя во втором туре.

Голосование в воскресенье должно показать, кого выберет большинство французов, которые еще не определились, и сможет ли Ле Пен превзойти прогнозы опроса общественного мнения и выйти на первое место в первом туре.

Добавим 

Согласно опросу Ipsos Sopra Steria Cevipof, Макрон победит Марин Ле Пен на президентских выборах в стране, хотя позиции Ле Пен в последние недели укрепляются.

Источник: УНН
Теги: Франция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.