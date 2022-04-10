россия мобилизует из ОРДЛО людей с инвалидностью и работников "стратегических предприятий" – разведка

КИЕВ. 10 апреля. УНН. россия мобилизует с временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей людей, не подлежащих призыву. В первую очередь это касается сотрудников "стратегических предприятий". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины.





Детали

Как отметили на Алчевский металлургический комбинат (АМК), пришла новая разнарядка на 1700 человек. Это четвертая и самая большая волна мобилизации на комбинате. Раньше приходили разнарядки на 1000, 500, 400 человек.

Также снята "бронь" с сотрудников, обслуживающих районные электрические сети.

Чтобы повысить "эффективность" мобилизационных мер, сотрудникам автоинспекции "ЛНР" предоставили право выдавать повестки на стационарных постах ГАИ. На трассе Алчевск-Белое работает несколько мобильных бригад, которые останавливают транспорт на дороге и выписывают повестки находящимся в автомобилях мужчинам.

Сотрудники райвоенкоматов "ЛНР и военная полиция РФ проводят поквартирные обходы в поисках мужчин призывного возраста (18-65).

Документы лиц, не подлежащих призыву, были найдены среди бумаг уничтоженного подразделения так называемой "армии ДНР". В частности, Александра Савенко, инвалида детства, не подлежащего военному призыву. Или Андрея Ивакина, сотрудника шахты "Комсомолец Донбасса" со справкой о том, что он работает на "стратегически важном предприятии".

Никому из них не помогли полученные документы, и все навсегда остались в украинской земле, добавили в ГУР.