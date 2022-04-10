Bloomberg: Италия укрепляет энергетические связи с Алжиром, чтобы избежать поставок российского газа

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Италия планирует укрепить энергетические связи с Алжиром в новом соглашении об увеличении импорта газа, которое должен подписать премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в североафриканскую страну. Таким образом Рим хочет уменьшить зависимость от российского газа, пишет УНН, ссылаясь на Bloomberg.

Детали

Соглашение будет включать увеличение импорта газа из Алжира до трети общей потребности Италии в ближайшие месяцы и совместные инвестиции в возобновляемые источники энергии, сообщают источники, знакомые с вопросом.

По их информации, североафриканская страна увеличит экспорт в Рим на 9-10 миллиардов кубометров в год уже к концу 2022 года. В 2021 году показатели были такими: 21 миллиард кубометров газа из Алжира против около 29 миллиардов кубометров из россии. Поэтому, благодаря новому договору, Алжир, вероятно, заменит россию как крупнейшего поставщика природного газа на Италию.

Добавим

Сейчас Италия полагается на российский импорт примерно на 40%. Из-за того, что лидеры ЕС рассматривают более жесткие санкции против рф на фоне ее нападения на Украину, Рим ищет альтернативные варианты. По словам источников, страна также стремится увеличить поставки из Азербайджана и Катара.

Италия заявила, что поддержит запрет российского газа, если ЕС будет един в этом решении.

Ранее

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудит с канцлером Германии Олафом Шольцем, как помочь европейским странам отказаться от российского газа.



