Оккупанты придумывают военные достижения, чтобы получить деньги: СБУ перехватила разговор
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Российские оккупанты фальсифицируют свои военные достижения, чтобы получить деньги. Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор рашиста с женой, сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
- Командир подал документы, якобы я танк подбил, нах*й.
- А на самом деле?
- Какой танк?! Где я его возьму, нах*й?
- За это выплата …
- Сколько?
- Сто!
- Них*я себе!
"Они обманывают весь мир, когда говорят, что пришли к нам для "денацификации". Дурят свое население, когда рассказывают об отсутствии потерь и "успешности" операции. И как показывают эти перехваты, они дурят сами себя. Военные военных. Уверены, что танк, который они якобы "подбили", вскоре гостеприимно встретит и этого вояку, и его командира", — отметили в СБУ.
Напомним
Российские матери напуганы масштабами потерь и хотят как можно быстрее забрать сыновей с войны в Украине.