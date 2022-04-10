Оккупанты придумывают военные достижения, чтобы получить деньги: СБУ перехватила разговор

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Российские оккупанты фальсифицируют свои военные достижения, чтобы получить деньги. Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор рашиста с женой, сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

- Командир подал документы, якобы я танк подбил, нах*й.

- А на самом деле?

- Какой танк?! Где я его возьму, нах*й?

- За это выплата …

- Сколько?

- Сто!

- Них*я себе!

"Они обманывают весь мир, когда говорят, что пришли к нам для "денацификации". Дурят свое население, когда рассказывают об отсутствии потерь и "успешности" операции. И как показывают эти перехваты, они дурят сами себя. Военные военных. Уверены, что танк, который они якобы "подбили", вскоре гостеприимно встретит и этого вояку, и его командира", — отметили в СБУ.

Напомним

Российские матери напуганы масштабами потерь и хотят как можно быстрее забрать сыновей с войны в Украине.