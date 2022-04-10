Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,92 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
72495

Оккупанты придумывают военные достижения, чтобы получить деньги: СБУ перехватила разговор

Оккупанты придумывают военные достижения, чтобы получить деньги: СБУ перехватила разговор

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Российские оккупанты фальсифицируют свои военные достижения, чтобы получить деньги. Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор рашиста с женой, сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

- Командир подал документы, якобы я танк подбил, нах*й.
- А на самом деле?
- Какой танк?! Где я его возьму, нах*й?
- За это выплата …
- Сколько?
- Сто!
- Них*я себе!

"Они обманывают весь мир, когда говорят, что пришли к нам для "денацификации". Дурят свое население, когда рассказывают об отсутствии потерь и "успешности" операции. И как показывают эти перехваты, они дурят сами себя. Военные военных. Уверены, что танк, который они якобы "подбили", вскоре гостеприимно встретит и этого вояку, и его командира", — отметили в СБУ.

Напомним 

Российские матери напуганы масштабами потерь и хотят как можно быстрее забрать сыновей с войны в Украине.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.