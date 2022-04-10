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Летел на Николаев: ВСУ сбили вражеский истребитель-бомбардировщик

Летел на Николаев: ВСУ сбили вражеский истребитель-бомбардировщик

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Зенитно ракетное подразделение Воздушных сил ВСУ сбило российский истребитель-бомбардировщик СУ-34, который пытался атаковать Николаев. Об этом сообщило оперативное командование "Юг", информирует УНН.

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"Оккупанты пытаются улучшить свое положение на Николаевском направлении наши войска продолжают уничтожать врага, оттесняя противника с занимаемых позиций и уничтожая его ресурсы.

Зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34, который пытался атаковать Николаев", — говорится в сообщении.

Напомним 

Ночью над Днепропетровской областью ВСУ сбили два вражеских беспилотника.

Источник: УНН
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