В Украине могут ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение границы мужчин во время войны

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы мужчин призывного возраста во время военного положения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВР.

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"С целью приостановки оттока за границу граждан Украины, которые способны и обязаны защищать свое государство предлагается установить уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины в условиях правового режима военного положения", — говорится в пояснительной записке закона.

Детали

Согласно проекту закона, мужчину призывного возраста, который во время военного положения пересечет государственную границу Украины, будут наказывать штрафом от 5 тысяч до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или же лишат свободы на срок от 3 до 5 лет.

Те же действия, совершенные военнослужащими и военнообязанными, резервистами, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, а также лицами, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Действия, предусмотренные частями первой или второй, совершенные повторно либо группой лиц или служебным лицом с использованием служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним

Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия военного положения в Украине с 26 марта на 30 суток.