На освобожденной Черниговщине началась посевная – Генштаб ВСУ

КИЕВ. 10 апреля. УНН. На территории Черниговской области, которую освободили от российских оккупантов, началась посевная. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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“На освобожденной Черниговщине уже идет посевная. Там воевали наши танки, чтобы как можно скорее уступить дорогу тракторам. Раненую снарядами землю лечит борона. Так будет по всей Украине! За это и бьемся! Украина всегда возрождалась!"- говорится в сообщении.

Напомним

На Черниговщине рядом с церковью, где рашисти сделали штаб, обнаружили тела расстрелянных местных жителей.



