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На освобожденной Черниговщине началась посевная – Генштаб ВСУ

На освобожденной Черниговщине началась посевная – Генштаб ВСУ

КИЕВ. 10 апреля. УНН. На территории Черниговской области, которую освободили от российских оккупантов, началась посевная. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Цитата

“На освобожденной Черниговщине уже идет посевная. Там воевали наши танки, чтобы как можно скорее уступить дорогу тракторам. Раненую снарядами землю лечит борона. Так будет по всей Украине! За это и бьемся! Украина всегда возрождалась!"- говорится в сообщении.

Напомним 

На Черниговщине рядом с церковью, где рашисти сделали штаб, обнаружили тела расстрелянных местных жителей.

Источник: УНН
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