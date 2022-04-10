В Мариуполе украинский пограничник подорвал себя, чтобы не сдать позиции врагу – Арестович

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сегодня в Мариуполе старший офицер пограничных войск Украины подорвал себя на радиостанции, чтобы она не досталась российским оккупантам. Об этом во время брифинга сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, информирует УНН.

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"По предварительным данным, сегодня в Мариуполе один из старших офицеров пограничных войск, будучи окружен врагами и раненный, подорвал себя вместе с радиостанцией, чтобы она не досталась противнику. Последними словами в радиостанции были "Слава Украине!". Низкий поклон, почет и честь нашим пограничникам!" — сказал Арестович.

Добавим

По данным Арестовича, ни один украинский пограничник не покинул поле боя в начале вторжения рф. Кто-то из них погиб, а кто-то попал в российский плен.

Напомним

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