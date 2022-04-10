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Зеленский предположил, что в случае членства Украины в НАТО, войны с россией не было бы

Зеленский предположил, что в случае членства Украины в НАТО, войны с россией не было бы

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Если бы Украина была полноценным членом НАТО, не исключено что российского вторжения удалось бы избежать. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для AP, пишет УНН.

Цитата

"Если бы мы были в НАТО, этой войны бы не было, или она по-другому бы разворачивалась. У нас было бы плечо близких, мощных соседей, мы вместе могли бы воевать. И мы уверены, что войны бы наверняка не было", - заявил Зеленский.

Детали 

Также по словам президента, оружия, которая поступает от западных партнеров, недостаточно. Кроме того, по его словам, в частности, для определенных видов военной помощи "уже слишком поздно".

Он отметил также, что от некоторых западных лидеров видит 100% поддержку, другие же изменили свою позицию, но "вы видите цену этих изменений".

"Почему так, почему нельзя было раньше?", - добавляет он.

Ранее 

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что на всех международных переговорах, во всех контактах с лидерами мира обязательно поднимает три темы, первая из них - это помощь украинской обороне.

Источник: УНН
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