В Киевской области объявили комендантский час, кое-где - усиленный

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Киевской области объявлен комендантский час с 21:00 10 апреля до 06:00 11 апреля. Исключение - Гостомельский поселковый совет и город Ирпень, там действует усиленный комендантский час, сообщил в своем Telegram-канале председатель Киевской ОВА Александр Павлюк, пишет УНН.

Детали

Так, по его словам, на территории Гостомельского поселкового совета временные ограничения будут действовать до 6:00 часов 14 апреля, в городе Ирпень - до 9:00 11 апреля.

Председатель ОВА напомнил, что комендантский час предусматривает запрет находиться на улице, посещать другие общественные места, передвигаться по населенным пунктам транспортом или пешком. Исключение - при наличии специального пропуска установленного образца.

"Уже более недели продолжается ликвидация последствий пребывания русских захватчиков в населенных пунктах Киевской области. В некоторых районах продолжаются работы по разминированию, фиксации зверств орков и разборке завалов. Прошу жителей соблюдать временные ограничения, которые областная и местная власть вводит на отдельных территориях. Наша цель - как можно быстрее вернуть жизнь во все уголки Киевской области, сделать населенные пункты пригодными для массового возвращения жителей", - отметил Павлюк.

Напомним

В Одессе и области на выходные введут "затяжной" комендантский час - с 21 часа 00 минут 9 апреля 2022 года до 06 часов 00 минут 11 апреля 2022 года.