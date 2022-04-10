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Хотят скрыть потери: оккупанты закрашивают бортовые номера своих кораблей – Арестович

Хотят скрыть потери: оккупанты закрашивают бортовые номера своих кораблей – Арестович

Алексей Арестович

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Чтобы скрыть потери, российские оккупанты начали закрашивать бортовые номера своих кораблей, которые находятся в Черном море. Об этом во время брифинга сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, информирует УНН.

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"Боевые корабли рф, которые действуют в бассейне Черного моря, начали закрашивать бортовые номера. Знаете для чего это делается? Потому что они хотят скрыть потери которые они несут. Это, конечно, не потопленные корабли, хотя кто знает, но поврежденные точно. И поскольку они бывают однотипные, они хотят скрыть, какой именно корабль был поражен. Это значит, что мы бьем их военноморский флот", сказал Арестович.

Напомним

Российские оккупанты в торговом порту Мариуполя обстреляли ледокол "Капитан Белоусов". Один человек погиб, еще несколько были ранены.

Источник: УНН
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