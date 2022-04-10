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В Киевской области через реку Ирпень построили насыпной мост

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Через реку Ирпень в Киевской области в районе села Романовка построили насыпной мост. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Киевской ОВА Александр Павлюк, пишет УНН.

Цитата

"Как и обещали за неделю построили насыпной мост через реку Ирпень в районе с. Романовка. Он разгрузит потоки машин, которые идут на Ирпень и соседние города", - сообщил Павлюк.

Детали

По словам главы областной ОВА, на очереди - мост возле села Стоянка. Павлюк отметил, что на его построение нужно будет больше времени.

Напомним

В Киевской области объявлен комендантский час с 21:00 10 апреля до 06:00 11 апреля. Исключение - Гостомельский поселковый совет и город Ирпень, там действует усиленный комендантский час.

Источник: УНН
Теги: Киевская область, Ирпень, мосты
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