ООН: количество внутренне перемещенных лиц в Украине возросло до 7,1 млн

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Более 7,1 миллиона человек стали внутренне перемещенными после нападения россии на Украину 24 февраля. Показатели выросли на 10% по сравнению с предыдущим отчетом международной организации по миграции (МОМ), пишет УНН.

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“Люди продолжают покидать свои дома из-за войны, а гуманитарные потребности на местах продолжают расти”, - сказал генеральный директор МОМ Антонио Виторино.

Детали

По данным МОМ, более 50% домохозяйств перемещенных лиц имеют детей, 57% - пожилых людей, 30% - людей с хроническими заболеваниями.

Более трети домохозяйств перемещенных лиц, отмечают в организации, не имели доходов в течение последнего месяца.

По данным Министерства социальной политики от 9 апреля, наибольшее количество внутренне перемещенных лиц зарегистрировали в следующих областях: Винницкой (55 тысяч), Львовской (50,5 тысяч), Хмельницкой (47,4 тысяч), Полтавской (46,1 тысяч), Закарпатской (44 тысячи), Черкасской (42 тысячи).

Напомним

С начала войны в Украине более 4,2 миллиона челове кпокинули родную страну.