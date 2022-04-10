Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,92 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
5235

ООН: количество внутренне перемещенных лиц в Украине возросло до 7,1 млн

ООН: количество внутренне перемещенных лиц в Украине возросло до 7,1 млн

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Более 7,1 миллиона человек стали внутренне перемещенными после нападения россии на Украину 24 февраля. Показатели выросли на 10% по сравнению с предыдущим отчетом международной организации по миграции (МОМ), пишет УНН.

Цитата

“Люди продолжают покидать свои дома из-за войны, а гуманитарные потребности на местах продолжают расти”, - сказал генеральный директор МОМ Антонио Виторино.

Детали

По данным МОМ, более 50% домохозяйств перемещенных лиц имеют детей, 57% - пожилых людей, 30% - людей с хроническими заболеваниями.

Более трети домохозяйств перемещенных лиц, отмечают в организации, не имели доходов в течение последнего месяца.

По данным Министерства социальной политики от 9 апреля, наибольшее количество внутренне перемещенных лиц зарегистрировали в следующих областях: Винницкой (55 тысяч), Львовской (50,5 тысяч), Хмельницкой (47,4 тысяч), Полтавской (46,1 тысяч), Закарпатской (44 тысячи), Черкасской (42 тысячи).

Напомним

С начала войны в Украине более 4,2 миллиона челове кпокинули родную страну.

Источник: УНН
Теги: ООН, беженцы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.