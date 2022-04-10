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Израиль запустил гуманитарный воздушный мост в Украину — посол

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Израиль запустил гуманитарный воздушный мост в Украину, сообщает УНН со ссылкой на заявление посла Израиля в Украине Михаила Бродского в Twitter.

Цитата

“Израиль запустил гуманитарный воздушный мост в Украину. В течение следующих нескольких недель шесть грузовых самолетов привезут лекарства, медикаменты, продукты питания и тому подобное. Первую партию уже привезли в Украину”, - сообщил посол.

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Источник: УНН
Теги: гуманитарная помощь, Израиль
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