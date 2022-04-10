Зеленский сделал заявление к годовщине Смоленской катастрофы

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Украина солидарна со своими польскими друзьями в годовщину Смоленской авиакатастрофы, унесшей жизни Президента Леха Качиньского и представителей польской элиты. Об этом написал в Twitter Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

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"Сегодня чтим память жертв авиакатастрофы под Смоленском, которая 12 лет назад унесла жизни Президента Леха Качиньского и представителей польской элиты. В этот день мы солидарны с нашими польскими друзьями и союзниками, которые твердо стоят с Украиной в противодействии агрессии рф".

Справка

Самолет Ту-154М разбился утром 10 апреля 2010 года под Смоленском в условиях густого тумана. В результате погибли все 96 человек, находившиеся на борту, включая президента Польши Леха Качиньского и его жену Марию. Высокопоставленная польская делегация летела в Катынь для проведения траурных мероприятий. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер, самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который в условиях психологического давления принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях.

В докладе польской правительственной комиссии среди причин крушения воздушного судна, помимо снижения до недопустимой высоты, названы также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS. Польские эксперты пришли к выводу, что причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры захода на второй круг.

В апреле 2018 года подкомиссия аннулировала официальный отчет о причинах катастрофы, который был представлен в 2011 году правительственной комиссией под руководством Ежи Миллера. Подкомиссия опубликовала доклад, что самолет разрушился еще в воздухе из-за взрыва, а российские диспетчеры ввели в заблуждение пилотов об их местонахождении при подлете к взлетно-посадочной полосе.

25 апреля 2018 года был опубликован технический отчет комиссии повторного расследования причин авиакатастрофы. Причиной катастрофы в нем назван взрыв в крыле самолета до его падения на землю.