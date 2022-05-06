Европарламент одобрил резолюцию с требованием к рф вернуть украденные самолеты

КИЕВ. 6 мая. УНН. Европейский парламент одобрил резолюцию с требованием к рф вернуть украденные самолеты и об усилении санкций в отношении транспортного сектора россии, сообщается на сайте евроинституции, пишет УНН.

Цитата

"Депутаты Европарламента (...) требуют от россии вернуть украденные самолеты и призывают ЕС усилить санкции в отношении россии", - говорится в сообщении по поводу принятия резолюции о влиянии незаконной войны россии против Украины на транспортный и туристический сектор ЕС, принятой в четверг.

Детали

Депутаты Европарламента обеспокоены серьезным влиянием войны на авиационный сектор и сожалеют, что рф, явно нарушив правила международной гражданской авиации, заставила самолеты, арендованные у иностранных компаний, пройти перерегистрацию в российском реестре воздушных судов. "Такое воровство недопустимо", — говорят депутаты Европарламента, требуя немедленно вернуть эти самолеты их законным владельцам.

Они подчеркивают, что война в Украине нанесла ущерб транспортному сектору ЕС из-за роста цен на топливо и нарушения цепочек снабжения. Депутаты Европарламента считают, что транспортные операторы ЕС, имеющие связи с российским рынком, должны поддерживаться, поскольку они переориентируют свои операции, которые были с россией.

В резолюции также содержится призыв к ЕС еще больше ужесточить санкции в отношении российского морского сектора и отказать в допуске судов, которые пришвартовались в россии по пути в ЕС, в порты ЕС. Кроме того, всем судам, желающим останавливаться в портах ЕС, следует запретить заправляться в российских портах, добавляется в тексте резолюции.

Также, по словам депутатов Европарламента, решение Европейского совета резко сократить финансирование военной мобильности было ошибкой, подрывающей европейскую безопасность. Они призывают Еврокомиссию найти решение для увеличения бюджета военной мобильности в рамках программы Connected Europe Facility.

ЕС должен помочь государствам-членам развивать инфраструктуру двойного назначения и транспортные сообщения внутри ЕС, а также с Западными Балканами, Молдовой, Грузией и Украиной, добавляют депутаты Европарламента, также выступая за расширение трансъевропейской транспортной сети в Украину и Молдову.

Депутаты Европарламента также призывают страны ЕС поддержать гостиницы и службы краткосрочной аренды в ЕС, принимающих украинских беженцев. Они просят Еврокомиссию создать временную финансовую программу ЕС для поддержки туристических компаний, которые нанимают людей, спасающихся от войны.

Дополнение

4 мая в ЕС официально анонсировали шестой пакет санкций против рф, куда входит наказание за зверства в Буче, поэтапное нефтяное эмбарго и отключение среди прочих Сбербанка от SWIFT.