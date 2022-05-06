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Президент Еврокомиссии убеждена, что ЕС примет шестой пакет санкций против рф

Президент Еврокомиссии убеждена, что ЕС примет шестой пакет санкций против рф

КИЕВ. 6 мая. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что ЕС примет шестой пакет санкций против рф, включающий эмбарго российской нефти. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Я уверена, что мы введем этот пакет. Если это будет на день дольше, то будет на день дольше, но мы двигаемся в правильном направлении, - сказала она во время пресс-конференции, которую организовала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Напомним

Урсула Фон дер Ляйен заявила, что президент рф владимир путин “начал войну и должен за нее заплатить”. Она добавила, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину финансово во время войны.

Ожидается, что сегодня, 6 мая, послы ЕС обсудят шестой пакет санкций против россии.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Урсула фон дер Ляйен
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