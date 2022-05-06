Президент Еврокомиссии убеждена, что ЕС примет шестой пакет санкций против рф

КИЕВ. 6 мая. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что ЕС примет шестой пакет санкций против рф, включающий эмбарго российской нефти. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

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“Я уверена, что мы введем этот пакет. Если это будет на день дольше, то будет на день дольше, но мы двигаемся в правильном направлении, - сказала она во время пресс-конференции, которую организовала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Напомним

Урсула Фон дер Ляйен заявила, что президент рф владимир путин “начал войну и должен за нее заплатить”. Она добавила, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину финансово во время войны.

Ожидается, что сегодня, 6 мая, послы ЕС обсудят шестой пакет санкций против россии.