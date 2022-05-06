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МИД осудил акт вандализма на мемориале в Нидерландах с надписью "Азов"

МИД осудил акт вандализма на мемориале в Нидерландах с надписью "Азов"

КИЕВ. 6 мая. УНН. Министерство иностранных дел Украины осудило акт вандализма на военном кладбище Йонкербос в Неймегене в Нидерландах, пишет УНН.

Цитата

"Мы решительно осуждаем акт вандализма, совершенный на военном кладбище Йонкербос в Неймегене, Нидерланды. Считаем этот поступок грубым оскорблением памяти жертв Второй мировой войны и провокацией, в частности против Украины", - говорится в сообщении МИД в Twitter.

Детали

Также посольство Украины в Королевстве Нидерландов выпустило аналогичное заявление, где решительно осуждает акт вандализма, совершенный 3 мая на военном кладбище Йонкербос в Неймегене.

"Мы глубоко озабочены и огорчены тем, что акт вандализма был совершен в канун Дней памяти, когда европейские народы чтят память погибших в борьбе за освобождение от нацизма. Надеемся, что правоохранительные органы Нидерландов оперативно найдут и к ответственности виновных в этом преступлении", - говорится в заявлении посольства.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Нидерланды
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