МИД осудил акт вандализма на мемориале в Нидерландах с надписью "Азов"

КИЕВ. 6 мая. УНН. Министерство иностранных дел Украины осудило акт вандализма на военном кладбище Йонкербос в Неймегене в Нидерландах, пишет УНН.

Цитата

"Мы решительно осуждаем акт вандализма, совершенный на военном кладбище Йонкербос в Неймегене, Нидерланды. Считаем этот поступок грубым оскорблением памяти жертв Второй мировой войны и провокацией, в частности против Украины", - говорится в сообщении МИД в Twitter.

Детали

Также посольство Украины в Королевстве Нидерландов выпустило аналогичное заявление, где решительно осуждает акт вандализма, совершенный 3 мая на военном кладбище Йонкербос в Неймегене.

"Мы глубоко озабочены и огорчены тем, что акт вандализма был совершен в канун Дней памяти, когда европейские народы чтят память погибших в борьбе за освобождение от нацизма. Надеемся, что правоохранительные органы Нидерландов оперативно найдут и к ответственности виновных в этом преступлении", - говорится в заявлении посольства.

We strongly condemn the act of vandalism committed on the Jonkerbos War Cemetery in Nijmegen, the Netherlands.



We consider this act a brutal insult to the memory of the victims of the Second World War and a provocation, including against Ukraine.



