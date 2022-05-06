Джонсон назвал Зеленского "одним из самых невероятных лидеров современности"

КИЕВ. 6 мая. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на мероприятии по сбору средств в Лондоне назвал Президента Украины Владимира Зеленского “одним из самых невероятных лидеров современности”. Об этом пишет УНН, ссылаясь на The Guardian.

Детали

Во время выступления Джонсон сказал, что Зеленский как лидер стал “благословением для Украины и мира” и “катастрофой для путина”, а также охарактеризовал его как “действительно одного из самых невероятных лидеров современности”.

Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания “продолжит активизировать” усилия по оказанию помощи Украине, пока страна в ней будет нуждаться. Он добавил, что российский диктатор владимир путин “никогда не сломает украинский дух”.

Цитата

“Что бы путин не пытался сделать с народом Украины, он никогда не сломает его дух. Он никогда не преодолеет те несокрушимые вооруженные силы, которые уже отбросили российскую армию от ворот Киева, а потому достигли величайшего вооруженного подвига 21-го века”, – сказал Джонсон.

Он добавил: “Поэтому я как никогда уверен, что Украина победит. Украина будет свободной, и воскреснет суверенная Украина. И именно потому, что эта борьба настолько четка и без всякой нравственной двусмысленности, как я вижу, борьба между свободой и угнетанием, между демократией и тиранией, независимостью и империализмом, светом и тьмой, добром и злом, поэтому я думаю, что это отзывается так глубоко в нас”.

Дополнение

Бывший президент США Джордж Буш провел видеозвонок с Президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего назвал его “Уинстоном Черчиллем в наше время”.



