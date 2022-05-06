Вы первыми поддержали Украину: Зеленский в Киеве встретился с министрами Эстонии, Литвы и Латвии

КИЕВ. 6 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу встретился в Киеве с министрами иностранных дел Эстонии Эви-Марией Лийметс, Латвии – Эдгарсом Ринкевичсом и Литвы – Габриэлюсом Ландсбергиом, пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Цитата

"Вы первыми поддержали Украину, с самого начала этой войны, с самого начала угрозы со стороны российской федерации, и поддержали нас как оружием, так и дипломатией. Ваше население, ваши люди нас поддержали во всех аспектах и ​​во всех направлениях", - сказал Зеленский на встрече с министрами.

"Во всех направлениях Балтийские друзья – это лучшие наши адвокаты, как в Европе, так и во всем мире", - добавил он.

Детали

Глава государства поблагодарил министров иностранных дел за визит в Киев, и подчеркнул: важно не только усиливать санкционное давление, но и сохранять целостность санкций.

"Не должны давать агрессору возможности их избегать и продолжать финансировать преступную войну против Украины", - считает Президент.

Напомним

Ожидается, что сегодня, 6 мая, послы ЕС обсудят шестой пакет санкций против россии.

Как писал УНН, исполнительная власть Европейского Союза в среду предложила самый жесткий пакет санкций против россии за ее войну в Украине, однако несколько стран, обеспокоенных последствиями прекращения импорта российской нефти, стали на пути достижения согласия.

4 мая в ЕС официально анонсировали шестой пакет санкций против россии за ее вторжение в Украину, предусматривающий наказание за зверства в Буче, поэтапное нефтяное эмбарго и отключение Сбербанка от SWIFT.