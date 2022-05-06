Шольц: путин не должен выиграть войну против Украины, и он ее не выиграет

КИЕВ. 6 мая. УНН. Российский диктатор владимир путин не должен победить в этой войне против Украины – в противном случае есть риск международного беспредела. Об этом заявил Федеральный канцлер Олаф Шольц, выступая на мероприятии в Гамбурге, пишет УНН со ссылкой на Bild.

Цитата

"Путин не должен выиграть эту преступную агрессивную войну против Украины — и он эту войну тоже не выиграет", — подчеркнул Шольц.

"Если Путину это сойдет с рук, существует риск международного беспредела. Только по этой причине Россия не должна одержать верх", - добавил немецкий канцлер.

Детали

Канцлер заявил также, что считает войну россии против Украины беспрецедентным событием.

"Агрессия россии против Украины - это величайшая катастрофа нашего времени", - сказал он.

По его словам, агрессивная война России на истребление знаменует собой радикальный разрыв с европейским мирным порядком, установившимся после окончания холодной войны.

Шольц отметил, что президент рф "и его режим" пошли на "умышленный выход из мирового сообщества", что казалось практически невозможным в XXI веке.

Ранее

Как писал УНН, канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден согласились во время разговора в четверг, что не признают каких-либо территориальных достижений россии в Украине.