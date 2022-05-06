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Лидеры G7 в воскресенье обсудят новые санкции против России - Bloomberg

Лидеры G7 в воскресенье обсудят новые санкции против России - Bloomberg

КИЕВ. 6 мая. УНН. Лидеры стран "Группы семи" в воскресенье, 8 мая, обсудят возможные новые санкции против россии из-за ее войны в Украине, со ссылкой на источники сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Издание со ссылкой на источник указывает, что эта виртуальная встреча "даст странам возможность скоординировать – и, возможно, финализировать – любые новые меры".

К слову, в немецком правительстве указывали, что на встрече G7 в воскресенье состоится с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

Дополнение

Обсуждения состоятся в то время, когда Европейский Союз готовит шестой пакет санкций, который, как ожидается, заблокирует импорт российской нефти до конца года, а также наложит запрет на суда и услуги, такие как страхование, необходимые для транспортировки нефти в третьи страны.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, G7, Владимир Зеленский
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