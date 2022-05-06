Министры иностранных дел стран Балтии посетили Ирпень

КИЕВ. 6 мая. УНН. Сегодня министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии посетили освобожденный от российских оккупантов Ирпень в Киевской области. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на заявление главы Киевской ОВА Александра Павлюка.

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"Киевскую область посетила делегация с участием министров иностранных дел стран Балтии. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис и министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс побывали в Ирпене на месте обстрелов жилых кварталов российским захватчиками" – говорится в сообщении.

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По словам Павлюка, в городе уже есть водоснабжение и свет. Сейчас ведутся работы по подключению газа там, где это возможно.

Напомним

24 февраля россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины. Российские военные цинично обстреливают жилые дома, больницы, школы и детсады. Весь мир солидарен с Украиной в борьбе с российской агрессией.

27 февраля украинские войска сообщили, что русские сухопутные войска продвинулись в Бучу, а затем прорвались в сторону Ирпеня.

3 марта Вооруженным силам Украины удалось сбить над Ирпенем самолет российских оккупантов.

28 марта Ирпень был освобожден от рашистских захватчиков. Власти отмечают, что возвращаться в город еще рано.