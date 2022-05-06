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Зеленский призвал канцлера Германии посетить Украину 9 мая

Зеленский призвал канцлера Германии посетить Украину 9 мая

КИЕВ. 6 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу призвал канцлера Германии Олафа Шольца сделать "мощный шаг" и посетить Киев 9 мая, в день, когда россия отмечает победу Советского Союза во Второй мировой войне. Об этом он сообщил выступая в британском аналитическом центре Chatham House, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Он (Шольц – ред.) приглашен, приглашение открыто, оно есть уже некоторое время. Его приглашают приехать в Украину, он может сделать этот очень мощный политический шаг - приехать сюда 9 мая, в Киев. Я не объясняю значения, я думаю, вы достаточно культурны, чтобы понять, почему", - сказал Зеленский по видеосвязи.

Дополнение

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за отказ приехать в Киев.

Контекст

В середине апреля Офис президента Украины отменил визит лидера Германии Франка Вальтера Штайнмайера в Киев. Причиной стали тесные связи Штайнмайера с россией на протяжении последних лет.

После этого посол Украины Андрей Мельник заявил, что в Киев приглашен канцлер Германии Олаф Шольц, с которым высшее руководство намерено обсудить перспективы поставки тяжелого вооружения в Украину.

Однако сам канцлер заявил, что не хочет ехать в Киев, пока там не будет президента Штайнмайера.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, 9 мая
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