рф думает, что не будет отвечать за военные преступления в Украине из-за ядерной силы – Зеленский

КИЕВ. 6 мая. УНН. россия думает, что сможет избежать судебного преследования за военные преступления в Украине, потому что имеет силу ядерного государства. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в британском аналитическом центре Chatham House, передает УНН со ссылкой на Reuters.

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"россияне не верят, что их можно привлечь к ответственности за военные преступления, потому что они обладают силой ядерного государства. Продолжается 72-й день полномасштабной войны, и мы пока не видим ее конца и не чувствуем никакой готовности российской стороны ее прекратить", - сказал Зеленский.

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Относительно Мариуполя президент сказал, что ситуация там равносильна "пыткам", и никаких переговоров с россией быть не может, если оккупанты убьют мирных жителей или военнослужащих.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения правоохранители начали более 10 тысяч уголовных производств по фактам военных преступлений российских оккупантов в Украине.

Прокуроры Международного уголовного суда в Украине зафиксировали повреждения зданий и мертвых граждан.

К Международному уголовному суду в Гааге из-за военных преступлений россии обратились уже 42 страны.