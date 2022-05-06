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Если оккупанты уничтожат людей в Мариуполе, с рф не будет о чем говорить – Зеленский

Если оккупанты уничтожат людей в Мариуполе, с рф не будет о чем говорить – Зеленский

КИЕВ. 6 мая. УНН. Возможное уничтожение российскими оккупантами украинских военных и гражданских, которые остаются на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, может поставить точку на любых дипломатических переговорах с российской стороной. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время видеовстречи в Королевском институте международных дел Chatham House (Великобритания), передает УНН со ссылкой на ОП.

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"Если они убивают людей, которых сейчас гуманитарно можно обменять, если это военные, или отпустить, если это гражданские, или помочь раненым, независимо от того, военные это или гражданские, то с ними не о чем говорить и на дипломатическом уровне", – подчеркнул Глава государства.

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По его словам, сегодня благодаря усилиям Украины, Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций наконец-то удалось найти формат для эвакуации мирных людей с заблокированного завода "Азовсталь".

Президент констатировал, что Мариуполь разрушен до основания.

По его мнению, блокада города российскими оккупантами является преднамеренным шагом, проявлением ненависти и терроризма. За такую ​​жестокость несет ответственность, прежде всего, информационно-пропагандистская машина Российской Федерации, и с этой проблемой еще предстоит разбираться.

"Они смогли развить такую ​​ненависть еще до начала полномасштабной войны. Они этим занимались долгие годы, и сейчас все это выливается в такие пытки", – резюмировал Президент Украины.

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Источник: УНН
Теги: Мариуполь, Россия, Украина, Владимир Зеленский
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