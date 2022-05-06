Тактический успех на Харьковском и Херсонском направлении может перерасти в оперативный - Арестович

КИЕВ. 6 мая. УНН. Тактический успех защитников Украины на Харьковском и Херсонском направлении при определенных условиях может перерасти в оперативный. Об этом заявил на брифинге в пятницу советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович, пишет УНН.

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"Несколько продвинулись наши войска на Харьковском и Херсонском направлении, как мы видим из сообщений Генерального штаба, представителей Министерства обороны Украины", - сказал Арестович.

"Там мы имеем тактический успех и яркий пример освобождения нашей земли от врага. Этот тактический успех при определенных условиях может перерасти в оперативный успех и помочь нашим войскам, которые воюют южнее", - добавил он.

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Как писал УНН, оккупанты потеряли контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.

30 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что из-за наступления подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области был восстановлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное.