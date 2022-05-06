Более 500 тысяч украинцев депортировали в отдаленные регионы россии – Зеленский

КИЕВ. 6 мая. УНН. Уже более 500 тысяч украинцев депортированы в отдаленные регионы россии. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к народу и политикам Исландии, передает УНН.

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"Я прошу вас обратить внимание только на один показательный факт: уже более 500 тысяч наших людей депортированы в россию. Их заставили туда поехать. У них забирают все, забирают документы, их оставляют без средств связи. Их отправляют в отдаленные регионы чужой земли, отдаленные регионы россии. Пытаются там ассимилировать. Силой!", - подчеркнул Зеленский.

Детали

Зеленский отметил, что это большое количество людей, превышающее общую численность населения Исландии.

Дополнение

Оккупанты вывезли более 300 мариупольцев в селение Врангеля на северо-востоке рф.