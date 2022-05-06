Из "Азовстали" удалось вытащить 50 женщин, детей и пожилых людей. Завтра операция продлится - Верещук

КИЕВ. 6 мая. УНН. Несмотря на провокации и обстрелы со стороны оккупантов, сегодня с территории завода "Азовсталь" удалось вытащить 50 женщин, детей и пожилых людей. Завтра операция продлится. Об этом в Telegram-канале сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, пишет УНН.



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"Сегодня мы проводили эвакуацию гражданских из Азовстали. На обратном пути должны были забрать людей на Порт Сити. К сожалению, не успели. Потому что целый день колонна была вынуждена стоять у Азовстали. Там происходили бои и другие провокации. Враг постоянно нарушал режим прекращения огня. Поэтому эвакуация проходила крайне медленно. Однако, сегодня нам удалось вытащить из Азовстали 50 женщин, детей и пожилых людей", - сообщила Верещук.

"Завтра утром мы продолжим эвакуационную операцию", – добавила она.

Детали

По словам министра, если все будет по плану, в 17:00 на Порт Сити будут автобусы, которые отвезут людей в Безымянный.

Там люди из Порт Сити присоединятся к колонне из Азовстали, которая на следующий день отправится в Запорожье.

"Искренне прошу прощения у мариупольцев, которые сегодня не дождались эвакуационных автобусов. Завтра у нас все должно получиться. Собираемся в 17:00 возле Порт Сити", - добавила Верещук.

Добавим

Как писал УНН, сегодня во время режима прекращения огня на территории "Азовстали" в Мариуполе российские оккупанты подвели с ПТРК автомобиль, который должен был эвакуировать гражданских с завода.