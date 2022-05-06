Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,86 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине будет свой реестр террористических организаций: Рада усиливает борьбу с терроризмом
В Украине будет свой реестр террористических организаций: Рада усиливает борьбу с терроризмом
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
19905

Зеленский призвал Исландию помочь Украине в энергетической модернизации

Зеленский призвал Исландию помочь Украине в энергетической модернизации

Владимир Зеленский

КИЕВ. 6 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Исландию принять участие в восстановлении Украины, в частности, в энергетической модернизации страны. Об этом он сказал во время обращения к народу и политикам Исландии, передает УНН.

Цитата

"Я приглашаю вашу страну, ваши компании принять участие в восстановлении Украины, в частности, в энергетической модернизации нашего государства. Чтобы ваш опыт энергоэффективности помог также и нам, нашим людям. Уверен, уже скоро сможем приступить к этой работе. Но сначала защитим свободу. Нашу общую свободу. Мы это сделаем", - сказал Зеленский.

Дополнение

Соединенное Королевство, Дания, Япония и еще несколько стран помогут в восстановлении Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, Исландия, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.