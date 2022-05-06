Зеленский призвал Исландию помочь Украине в энергетической модернизации

КИЕВ. 6 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Исландию принять участие в восстановлении Украины, в частности, в энергетической модернизации страны. Об этом он сказал во время обращения к народу и политикам Исландии, передает УНН.

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"Я приглашаю вашу страну, ваши компании принять участие в восстановлении Украины, в частности, в энергетической модернизации нашего государства. Чтобы ваш опыт энергоэффективности помог также и нам, нашим людям. Уверен, уже скоро сможем приступить к этой работе. Но сначала защитим свободу. Нашу общую свободу. Мы это сделаем", - сказал Зеленский.

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Соединенное Королевство, Дания, Япония и еще несколько стран помогут в восстановлении Украины.