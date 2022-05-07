Президент сообщил о привлечении влиятельных посредников и стран, которые помогут эвакуировать военных из "Азовстали"

КИЕВ. 7 мая. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Владимир Зеленский сообщил о привлечении влиятельных посредников и стран, которые помогут эвакуировать военных из “Азовстали”. Об этом информирует УНН.

Цитата

“Работаем также над дипломатическими вариантами для спасения наших военных, которые остаются еще на „Азовстали“. Привлечены влиятельные посредники. Влиятельные государства”, — говорится в обращении.

Подробности

Зеленский также рассказал об эвакуационной миссии из Мариуполя, откуда вчера эвакуировали более 40 гражданских людей.

"Продолжаем эвакуационную миссию из Мариуполя, именно с “Азовстали”, при посредничестве ООН и Международного комитета Красного Креста. В течение дня наша команда организовывала спасение для более 40 гражданских людей — женщин и детей. Надеемся, что вскоре они смогут прибыть уже на безопасную территорию после двух месяцев под обстрелами, просто под землей — в укрытиях", – добавил Глава государства.

Добавим

Несмотря на провокации и обстрелы со стороны оккупантов, 5 мая с территории завода "Азовсталь" удалось вытащить 50 женщин, детей и пожилых людей. Сегодня, 6 мая, операция продлится.