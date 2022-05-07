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«Челси» купил американский инвестор: сумма сделки более 5 млрд долларов

«Челси» купил американский инвестор: сумма сделки более 5 млрд долларов

КИЕВ. 7 мая.  УНН. На официальном сайте клуба появилась информация о согласовании условий покупки «Челси» группой собственников во главе с Тоддом Боли, сообщает УНН.

Детали

В «Челси» подтвердили, что сделка закрыта, хотя еще не одобрена правительством Великобритании и Премьер-лигой. Сумма сделки составила 4,25 фунтов стерлингов (5,2 миллиарда долларов).

Российский миллиардер Роман Абрамович владел клубом в течение 19 лет, прежде чем выставить его на продажу в марте этого года из-за его связей с российским президентом владимиром путиным.

Сума сделки стала одной из крупнейших в истории футбола.

ФК «Челси» заявил, что из общей суммы инвестиций «2,5 млрд фунтов стерлингов (3,08 млрд долларов США) будут использованы для покупки акций клуба, и такие доходы будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании с намерением пожертвовать 100% на благотворительность. Причина такого решения - пожелания Романа Абрамовича».

Абрамович во время продажи клуба в марте сказал, что попросил своих помощников создать благотворительный фонд, чтобы все чистые доходы от продажи клуба могли пойти на помощь жертвам войны в Украине.

Также известно, что новые владельцы выделят «1,75 млрд фунтов стерлингов на дальнейшие инвестиции на благо клуба».

Добавим

Тодд Боли является совладельцем бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс», а также владеет долей в «Лос-Анджелес Лейкерс», самой известной команде НБА.

В консорциум, возглавляемый Боли, входят швейцарский миллиардер Хансйорг Висс, британский бизнесмен Джонатан Гольдштейн и британский журналист Дэниел Финкельштейн.

Источник: УНН
Теги: футбол
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