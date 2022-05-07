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Оккупационные власти Крыма заявили о подготовке инфраструктуры для подачи газа и электричества в Херсонскую и Запорожскую области

Оккупационные власти Крыма заявили о подготовке инфраструктуры для подачи газа и электричества в Херсонскую и Запорожскую области

КИЕВ. 7 мая. УНН. Херсонская и Запорожская области Украины будут получать газ и электроэнергию через Крым. Об этом заявил представитель оккупационных властей полуострова Сергей Аксенов, передает УНН.

Как сообщают россСМИ, по словам Аксенова, энергетическая инфраструктура «уже восстанавливается». Кроме того, он утверждает, что будет восстановлено железнодорожное пассажирское сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями.

Цитата

«Шесть опор необходимо восстановить (в Херсонской области – ред.). Все задачи поставлены. Будет полностью восстановлена и подготовлена система подачи электроэнергии и газа через территорию республики Крым», - цитируют представителя оккупантов СМИ.

По его словам, газотранспортная система Крыма может пропускать в направлении Херсона до 3 млн кубометров газа в сутки.

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Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война, Херсон и Херсонская область
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