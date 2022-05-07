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Более 25 тысяч: в Генштабе сообщили обновленное количество уничтоженных оккупантов

Более 25 тысяч: в Генштабе сообщили обновленное количество уничтоженных оккупантов

КИЕВ. 7 мая. УНН. Защитники Украины с 24 февраля по 7 мая уничтожили около 25 100 российских военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обновленные данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки было ликвидировано 200 оккупантов.

Также ликвидировано танков 1122 (+12) единицы, боевых бронированных машин ‒ 2713 (+27), артиллерийских систем – 509 (+7), РСЗО - 172 (+1), средств ПВО - 84 (+1) , самолетов – 199 (+0), вертолетов – 155 (+0), автомобильной техники и автоцистерн - 1934 (+8), кораблей/катеров - 11 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня - 341 ( +17), специальной техники – 38 (+0), крылатых ракет – 90 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались в Слобожанском операционном районе.

Эти данные не окончательны и могут уточняться.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, ВСУ, война
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