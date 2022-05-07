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Нужно готовиться к более жестокому наступлению русских в Украине в ближайшие недели - Столтенберг

Нужно готовиться к более жестокому наступлению русских в Украине в ближайшие недели - Столтенберг

Йенс Столтенберг

КИЕВ. 7 мая. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие недели Украине нужно готовиться к еще более жестокому наступлению российских оккупационных войск. Об этом он сообщил в интервью Welt am Sonntag, передает УНН.

Цитата

«Мы должны готовиться к наступлению русских и к еще большей жестокости, еще большим потерям и еще большему разрушению жизненно важной инфраструктуры и жилых районов. Нынешнее российское наступление на Донбассе пока не набирает оборотов, потому что украинские войска энергично обороняются», - сказал Столтенберг.

Он отметил, что в НАТО видят резкий контраст между российскими и украинскими войсками: украинские войска храбры и знают, за что воюют. Российские войска страдают от плохого руководства, низкого боевого духа и многие не знают, за что воюют.

Дополнение

Британское правительство высокопоставленный представитель службы национальной безопасности Великобритании предупредило, что новое наступление россии на востоке Украины может продлиться "несколько месяцев".

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Украина, война, Йенс Столтенберг
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