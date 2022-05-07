Флиска Зеленского цвета хаки продали на аукционе

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Лондоне на аукционе по сбору средств для Украины, который провел аукционный дом Christie's, была продана зеленая флисовая кофта Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Стартовая стоимость лота составляла 50 тысяч фунтов стерлингов, а проданную кофту было за 90 тысяч (около 3 млн 360 тысяч грн).

Сообщается, что перед торгами Зеленский выступил с речью по видеосвязи. В речи он поблагодарил Великобританию и ее премьера Бориса Джонсона за помощь Украине. Джонсон же и управлял аукционом. Он в свою очередь заявил, что Президент Украины является «одним из самых невероятных лидеров современности».

Добавляется, что на аукционе были представлены и другие лоты, в частности кувшинчик в виде петушка, подаренный Джонсону во время его прогулки с Зеленским в украинской столице.

Также была выставлена ​​на аукцион экскурсия по Киеву от мэра города и бывшего чемпиона по боксу в тяжелом весе Виталия Кличко.