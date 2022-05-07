В Луганской области враг пытается прорваться в Попасную. Привлекли «вагнеровцев»

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Луганской области русские войска пытаются прорваться в Попасную и в направлении на Северодонецк и Воеводовку. Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает УНН.

Для прорыва привлекли «вагнеровцы» и большое количество военной техники.

Цитата

«Ситуация очень трудная, но контролируемая. Наибольшие усилия враг бросает на то, чтобы совершить прорыв в Попасной, и направление на Североденецк и Воеводовку. Вот туда они бросили больше всего техники и людей. Частные военные компании – «вагнеровцев». Там самое большое количество обстрелов происходит. И ракетами, и авиаудары постоянны, и вертолеты, и самолеты. Там просто ужасная ситуация», – рассказал Гайдай.

Он отметил, что украинские защитники держатся и ждут подкрепления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нужно готовиться к более жестокому наступлению россиян в Украине в ближайшие недели - Столтенберг



