МВД: 8-9 мая делают москву еще более бешеной. рф желает не только парадов, но еще и экшенов

КИЕВ. 7 мая. УНН. Заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин отметил, что 8-9 мая действительно делают москву более бешеной и российская сторона желает не только парадов, а еще и каких-то экшенов. Об этом он заявил в эфире телемарафона, пишет УНН.

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«Как уже было отмечено Президентом, эти дни действительно делают москву и режим еще более бешеными. Мы прекрасно видим, что российская сторона действительно желает не только парадов, но и каких-то экшенов. По информации разведки, которую мы получаем, россияне подтягивают ближе к украинским границам дополнительные запасы ракетно-артиллерийского вооружения. И именно поэтому, как уже отмечалось, со ссылкой на информацию разведки, мы ожидаем ряд провокаций именно в эти дни, - рассказал Енин.

Детали

Поэтому Енин призвал украинцев быть особенно бдительными в эти дни.

"Соблюдать режим и комендантский час. Быть максимально внимательными к сигналам воздушной тревоги. Я знаю, как все же устали реагировать на эти сигналы, но в эти дни стоит прислушиваться к ним", - сказал Енин.

Дополнение

Президент призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни.

Добавим

В Одессе и Одесской области введен удлиненный комендантский час — он продлится весь день и всю ночь 9 мая.

В Запорожье введут длительный комендантский час — с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая.