Выборы в Северной Ирландии: впервые в истории победила партия "Шинн Фейн"

КИЕВ. 8 мая. УНН. В Северной Ирландии на парламентских выборах впервые в истории победила националистическая партия "Шинн Фейн", выступающая за создание единой Ирландии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

"Шинн фейн" удалось потеснить демократическую юнионистскую партию (ДЮП) на второе место. "Шинн Фейн" из 90 мест в законодательной Ассамблее Северной Ирландии получает 27, а ДЮП – 24.

Ставница партии "Шинн Фейн" Мишель О'Нил получит право стать первым министром Северной Ирландии.

"Начинается новая эра, которая, я считаю, дает всем нам возможность переосмыслить отношения в этом обществе на основе честности, равенства и социальной справедливости", - сказала она.

О'нил добавила, что обязательство состоит в том, чтобы работать через партнерство, а не разделение.

"Мы будем работать с теми, кто служит всем другим политическим взглядам, мы будем проявлять уважение и ожидаем уважения к нам", – добавила она.

Как считают аналитики, целостность Великобритании может оказаться под угрозой, поскольку если ДЮП ратуют за единство с Соединенным Королевством, то "Шинн Фейн" - выступает за воссоединение Ирландии. При этом в ходе предвыборной кампании партия "Шинн Фейн" обходила тему объединения Ирландии.

Напомним

Макрон выиграл второй тур президентских выборов 24 апреля, набрав 58,55% голосов против ультраправой конкурентки Марин Ле Пен.

Через несколько дней Макрон заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что французская военная помощь Украине, кроме гуманитарной помощи, "будет расти".