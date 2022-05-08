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Приезд Байдена в Украину стал бы важным сигналом - Зеленский

Приезд Байдена в Украину стал бы важным сигналом - Зеленский

КИЕВ. 8 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что визит президента США Джо Байдена в Украину был важным сигналом, передает УНН.

 

Цитата

“Я думаю, это очень важно. Считаю, это было бы важным сигналом”, — сказал Зеленский.

Детали

Зеленский добавил, что “в Украине Джо Байдена воспринимают как лидера “величайшей демократической цивилизации”.

Он также подчеркнул, что этот визит был бы полезен и для самого президента США.

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Напомним

Первая леди США Джилл Байден в сопровождении первой леди Румынии Кармен Иоганнис посетила школу, где пообщалась с украинскими и румынскими педагогами, украинскими матерями и встретилась с детьми.

Источник: УНН
Теги: Джо Байден, Владимир Зеленский
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