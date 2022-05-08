Германия твердо стоит на стороне Украины и поддерживает ее вступление в ЕС – глава Бундестага
КИЕВ. 8 мая. УНН. Глава немецкого Бундестага Бербель Бас во время встречи в Киеве с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявила, что Германия твердо стоит на стороне Украины и всеми силами поддерживает ее вступление в ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Шмыгаля.
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"Символический визит президента Бундестага Бербель Бас в Украину. Спасибо за этот знак солидарности с украинским народом! Обсудили стратегически важные направления сотрудничества: оружие, санкции, финансы и европейскую перспективу Украины", - написал премьер в своем Telegram-канале.
Детали
Шмыгаль поблагодарил Бундестаг за принятое решение о предоставлении Украине тяжелого оружия. Это поможет украинским защитникам защищать украинские и европейские границы, отметил глава правительства, ведь сегодня война не только в Украине: гибридными методами россия также ведет войну в Европе.
Также Шмыгаль выразил благодарность за готовность ускорить отказ от российской нефти и газа.
"Призвал Германию и немецкие предприятия присоединяться к восстановлению Украины. Мы хотим не просто отстроить разрушенное. Мы хотим изменить нашу страну, реализовать все реформы и быть одной из самых привлекательных стран для жизни на европейском континенте", - сообщил он.
Бербель Бас также заверила, что Германия твердо стоит на стороне Украины и поддерживает всеми силами вступление Украины в ЕС.
Напомним
Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила, что посетит Киев.