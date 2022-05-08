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Зеленский в Киеве встретился с президентом Бундестага. Говорили о будущем членстве Украины в ЕС

Зеленский в Киеве встретился с президентом Бундестага. Говорили о будущем членстве Украины в ЕС

КИЕВ. 8 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял на Банковой президентку Бундестага Германии Бербель Бас. Глава государства подчеркнул, что "для нас очень важны проголосованные в Бундестаге решения для нашей страны", передает УНН.

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"Мы очень ценим, что именно в День памяти и примирения, и в такое сложное для нас время войны Президент Бундестага Германии Бербель Бас приехала поддержать Украину. Для нас очень важны проголосованные в Бундестаге решения для нашей страны. Надеемся на вашу поддержку и будущего членства Украины в ЕС", - написал Зеленский в Telegram.

Глава государства также поблагодарил президентку Бундестага за визит в Украину.

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Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Германия, Владимир Зеленский
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