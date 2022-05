Первая леди США Джилл Байден прибыла с визитом в Ужгород

КИЕВ. 8 мая. УНН. Первая леди США Джилл Байден на День матери прибыла с визитом в украинский Ужгород. Об этом информирует Закарпатская ОГА в своем Telegram-канале, пишет УНН.



Цитата

"Первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден сегодня, 8 мая, находится с визитом в Ужгороде. В частности, госпожа Байден встретилась в Ужгороде с украинской первой леди Еленой Зеленской. Примечательно, что это произошло в День матери", - сообщили в ОГА.

Детали

В частности, сообщается, что Джилл Байден и Елена Зеленская посетили школу в Ужгороде, где расселили внутриперемещенных лиц из областей Украины, где продолжаются боевые действия.

"Визит Первой леди Байден - демонстрация поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США", - отмечают в обладминистрации.

Там добавили также, что, по понятным причинам – визит в Ужгород не анонсировался и держался в максимальной тайне и был закрыт для СМИ. На встрече была только пресс-служба Белого дома.

Сейчас сообщается Джилл Байден покинула территорию Украины.

Добавим

В своем Twitter Джил Байден не информировала о своем местонахождении, однако сообщила, что в этот день хотела быть с украинскими матерями.

