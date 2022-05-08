Джастин Трюдо посетил Ирпень

КИЕВ. 8 мая. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил разрушенный оккупантами Ирпень. Как сообщил мэр Александр Маркушин, премьер Канады был шокирован увиденным, передает УНН.

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"... имел честь говорить с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он приехал в Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть весь тот ужас, который совершили с нашим городом российские оккупанты. И, конечно, был шокирован. Ведь он увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома ирпеньчан, которые еще недавно радовались жизни и имели свои планы на будущее", - написал Маркушин в Telegram.

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Мэр Ирпеня поблагодарил Трюдо за ту поддержку, которую сегодня оказывает Канада Украине.

"Верим в дальнейшее сотрудничество наших стран и по восстановлению украинских городов после нашей победы. Надеюсь на поддержку господина Джастина Трюдо в организации усилий украинской диаспоры в Канаде по восстановлению объектов инфраструктуры в Ирпене. С соответствующими официальными письмами Ирпень обратится уже в ближайшее время", - написал Маркушин.

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