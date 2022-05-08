В Киеве возобновило работу посольство Канады. Флаг у здания поднял Трюдо

КИЕВ. 8 мая. УНН. Сегодня в Киеве возобновило работу посольство Канады. Об этом сообщил журналист Пол Воркман в Twitter, передает УНН.

Детали

К поднятию канадского флага у здания посольства присоединился и премьер Джастин Трюдо.

"Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поднимает кленовый лист над посольством в Киеве по случаю его открытия", - написал журналист.

Кроме того, по его словам, Трюдо провел день с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил разрушенный оккупантами Ирпень.