Новости: Политика
8 мая 2022, 18:16 • Тоня Туманова • 27810
В Киеве возобновило работу посольство Канады. Флаг у здания поднял Трюдо
КИЕВ. 8 мая. УНН. Сегодня в Киеве возобновило работу посольство Канады. Об этом сообщил журналист Пол Воркман в Twitter, передает УНН.
Детали
К поднятию канадского флага у здания посольства присоединился и премьер Джастин Трюдо.
"Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поднимает кленовый лист над посольством в Киеве по случаю его открытия", - написал журналист.
Кроме того, по его словам, Трюдо провел день с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил разрушенный оккупантами Ирпень.
Источник: УНН
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