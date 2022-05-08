Стартовала виртуальная встреча G7 с участием Зеленского

КИЕВ. 8 мая. УНН. Началась виртуальная встреча президента США Джо Байдена с лидерами G7 и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на представителя Белого дома сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Встреча, которая, как сообщается, намеренно проводится за день до ежегодного празднования Дня Победы в России 9 мая, будет посвящена последним событиям, связанным с вторжением российского диктатора владимира путина в Украину, поддержке Украины и демонстрации "продолжающегося единства G7" в их коллективном ответе на агрессию.

Санкции также будут на повестке дня, сообщил чиновник Белого дома.

Напомним

Заместитель пресс-секретаря правительства Германии Кристиана Хоффманн в Берлине

ранее сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудит текущую ситуацию в Украине с партнерами из стран G7 на виртуальной конференции в воскресенье. В мероприятии примет участие Президент Украины Владимир Зеленский.