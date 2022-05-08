Украина вступила в переговоры с международными партнерами о механизмах безопасности для страны – заявление G7

КИЕВ. 8 мая. УНН. Украина вступила в переговоры с международными партнерами о механизмах безопасности для страны, те в свою очередь заверили в готовности взять на себя "обязательства, чтобы помочь Украине обеспечить ее свободное и демократическое будущее", помочь ей защитить себя сейчас и "сдержать будущие акты агрессии". Об этом говорится в итоговом заявлении лидеров "Группы семи", которые в воскресенье провели виртуальную встречу при участии Президента Украины Владимира Зеленского, пишет УНН.

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"Украина начала обсуждение с международными партнерами механизмов безопасности для жизнеспособного послевоенного мирного урегулирования…", - сказано в заявлении.

"Сегодня мы, члены "Большой семерки", заверили президента Зеленского в нашей постоянной готовности взять на себя дальнейшие обязательства, чтобы помочь Украине обеспечить ее свободное и демократическое будущее, чтобы Украина могла защитить себя сейчас и сдержать будущие акты агрессии. С этой целью мы будем продолжать оказывать военную и оборонную помощь украинским вооруженным силам, продолжать поддерживать Украину в защите ее сетей от кибер-инцидентов и расширять наше сотрудничество, в том числе в сфере информационной безопасности. Мы будем продолжать поддерживать Украину в повышении ее экономической и энергетической безопасности", - говорится в документе.

Детали

Также из документа следует, что на встрече Президент Зеленский подчеркнул твердую решимость Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

Он заявил, что конечной целью Украины является "обеспечение полного вывода российских военных сил и техники со всей территории Украины и обеспечение ее способности защитить себя в будущем", а также поблагодарил членов G7 за поддержку.

"В этой связи Украина подчеркнула, что рассчитывает на своих международных партнеров, в частности на членов G7, в предоставлении необходимой помощи в сфере обороноспособности, а также с целью обеспечения быстрого и эффективного восстановления экономики Украины и обеспечения ее экономической и энергетической безопасности", - сказано в заявлении.

Отмечается, что Украина по-прежнему привержена тесному сотрудничеству с членами G7 для поддержки макроэкономической стабильности страны перед лицом проблем, вызванных полномасштабным российским вторжением, массовым разрушением важнейших объектов инфраструктуры и нарушением традиционных маршрутов транспортировки украинских экспортных товаров.

Зеленский отметил приверженность своей страны отстаивать демократические ценности и принципы, включая уважение прав человека и верховенство закона.

Напомним

Ранее сегодня началась виртуальная встреча президента США Джо Байдена с лидерами G7 и президентом Украины Владимиром Зеленским.