Американская дипломатическая миссия вернулась в Киев

КИЕВ. 8 мая. УНН. Американские дипломаты во главе с временной поверенной Кристиной Квин вернулись в Киев, пишет УНН.

Цитата

"Только приехала в Киев! Рада вернуться сюда в День Победы в Европе. Слава Украине! Мы – вместе с Украиной", - написала Квин в своем Twitter.

Детали

Журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер сообщил, что американская дипмиссия вновь заработала в Украине в воскресенье.

NEW: @USEmbassyKyiv is back. The American diplomatic mission in Ukraine reopened Sunday, two and a half months after diplomats left shortly before Russia’s invasion of Ukraine began. Chargé d’Affaires Kristina Kvien just arrived with other diplomats. pic.twitter.com/wr4I3m54U0